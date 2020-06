Airbnb lança experiências online com anfitriões de diferentes países

O Airbnb lançou uma série de experiências online comandada por anfitriões de mais de 30 países. É possível, por exemplo, reunir amigos para acompanhar, de forma virtual, um concerto de tango com indicados ao Grammy Latino, aprender a cozinhar diferentes salsas mexicanas típicas ou juntar aquele grupo de colegas de trabalho para descobrir uma técnica de meditação.

As experiências online do Airbnb são realizadas por meio do aplicativo de videoconferência Zoom, com acesso oferecido gratuitamente aos anfitriões, juntamente a serviços personalizados para curadoria, gravação e compartilhamento de conteúdos online. É possível obter mais informações na página oficial