Flayslane choca internautas com sua mudança ao longo dos anos, e fã relembra polêmica com Neymar: Ele não reconheceu ela

03/06/2020 | 10:10



Todos nós temos aquele amigo ou amiga que mudou muito desde a juventude. No grupo de Flayslane, ela é essa amiga! A cantora, que recentemente passou por uma rinoplastia, chamou a atenção pela mudança que a cirurgia fez em sua feição, mas alguns internautas foram mais longe e descobriram que Flay era muito diferente quando mais nova.

No Twitter, diversos usuários compartilharam um conjunto de quatro fotos da ex-BBB em quatro momentos diferentes da vida. A primeira imagem seria da adolescência da cantora, e vemos que desde cedo ela usa as costumeiras mechas rosa. Em seguida, vem uma foto já bem diferente, com as feições mudadas e um pouco mais finas.

A terceira foto é de pouco antes de Flayslane entrar para o BBB20, com uma mudança bem drástica em relação às duas imagens anteriores. A última imagem apresentada é recente, logo depois de a cantora passar pela cirurgia do nariz. Uma mudança não tão drástica quanto à foto anterior, mas totalmente diferente da primeira!

Os internautas, é claro, não perdoaram e começaram a fazer alusão ao filme Fragmentado, lançado no ano de 2016, em que o protagonista possui mais de 20 personalidades diferentes e pode alterná-las como quiser. Teve até quem disse que não poderia ser a mesma pessoa, e também quem aproveitou para relembrar seu caso com Neymar Jr.!

E a Flayslane que já foi quatro pessoas diferentes na mesma vida.

Morreu e foi substituída [risos].

Fragmentada!

Agora sei por que o Neymar disse que não ficou com a Flay, nem ele reconheceu ela.