Mãe de Neymar Jr. tem briga feia com o namorado, Tiago Ramos; modelo socou uma vidraça e foi levado de ambulância ao hospital

03/06/2020 | 10:10



Na noite da última terça-feira, dia 2, Tiago Ramos foi parar no hospital após se ferir no apartamento de sua namorada, Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr. Segundo informações do colunista Leo Dias, uma pessoa do prédio revelou que ouviu muitos gritos, objetos sendo quebrados e que o modelo estava visivelmente alterado e berrando que iria se ferir. Pouco tempo depois, ele acabou socando uma das vidraças do imóvel, além de ter quebrado outros vidros.

A ambulância foi chamada por volta das 20h15 e Nadine, muito assustada, seguiu o veículo em seu carro. Outro morador do local confirmou que Tiago deixou o prédio, localizado em Santos, litoral de São Paulo, em uma maca e com o braço sangrando. Quem esteve dentro do apartamento também confirma que o imóvel estava todo sujo de sangue.

O modelo, então, deu entrada na Santa Casa de Santos com um corte profundo no braço e precisou fazer uma sutura de cinco centímetros acima do cotovelo. Muito nervosa, Nadine não quis dar detalhes do que de fato havia acontecido para o rapaz se ferir dessa maneira e apenas informou que se tratava de um corte causado por vidro.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria informou o seguinte:

Não rolou briga nenhuma. O Tiago sofreu um acidente doméstico. Está tudo bem.

Ainda de acordo com Leo Dias, alguns moradores do prédio revelaram que essas brigas acaloradas acontecem quase que diariamente e que os gritos podem ser ouvidos no prédio. Lembrando que Tiago e Nadine retomaram o relacionamento há cerca de um mês, após um breve rompimento - a família de Nadine supostamente não aprova o relacionamento.

Já segundo o Extra, amigos próximos ao modelo relataram que ele fica muito agressivo, principalmente quando bebe ou sente ciúmes, e que o modelo já teria tentado se matar várias vezes. Uma fonte deu os detalhes:

- Quando ele bebe, ele é louco, quebra tudo e já tentou se matar várias vezes. Ele é psicopata no ciúme. Louco mesmo, de tentar se matar, quebrar a casa toda.