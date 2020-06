Fórum no Consórcio debate ações do Estado durante a crise de coronavírus

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sedia fórum de debate, com início hoje, sobre ações de mobilidade urbana do governo do Estado diante da pandemia de coronavírus. Em decorrência da crise, o encontro será realizado por meio de videoconferência, a partir das 10h. O encontro, atualmente na 74ª edição, se dá no âmbito paulista e reúne secretários e dirigentes públicos. Esse primeiro dia, de abertura da atividade, contará com a participação dos secretários estaduais de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, e de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.



Presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), bem como o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), além do secretário municipal de Mobilidade de Hortolândia e dirigente do Fórum Paulista – responsável pela organização –, Atilio André Pereira, marcam presença.



Maranhão destacou o novo formato da ação na região, já aplicado no Consórcio. “Pela primeira vez em mais de 25 anos a iniciativa é promovida de forma não presencial e por consórcio público. Estamos usando a tecnologia para possibilitar o debate de tema tão importante neste momento que vivemos.”