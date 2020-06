Grupo de torcedores corintianos monta tenda solidária em Mauá

Matheus Moreira

02/06/2020 | 22:23



Os efeitos causados pela pandemia na população mais carente têm motivado grupos a se mobilizarem para tentar ajudar aos que mais precisam de apoio. Um exemplo disso é a Família Vai Corinthians, de Mauá, que aproveitou iniciativa que surgiu antes da crise para fazer a diferença na cidade.



A ideia começou quando os amigos resolveram criar uniforme para o time do coração e realizar amistosos com o intuito de arrecadar alimentos para os mais necessitados. Logo de cara, deu certo e o primeiro amistoso beneficente foi um sucesso. Desde então foram mais de 20 jogos e cerca de 2 toneladas de alimentos arrecadados. Após a última apresentação, em 14 de março, devido às regras de isolamento físico impostas pela pandemia, o grupo não atuou mais.



Mesmo com a bola parada, os jogadores/torcedores não deixaram de arrecadar alimentos. Eles decidiram montar uma tenda e coletar os produtos na Avenida Portugal, uma das principais de Mauá, que tem bom fluxo de veículos. “Estava na minha casa com mais dois jogadores e me ocorreu que deveríamos ajudar mesmo sem os jogos, na horas os dois toparam”, conta Alessandro Santos, 46 anos, comerciante e um dos idealizadores do projeto.



Logo, a ação se espalhou na cidade e até quem não é conrintiano está participando da campanha solidária e também recebendo os alimentos. Alessandro frisa que o mais importante é ajudar a quem precisa e, em momentos como esse, não existe rivalidade. “Nessas horas não tem clubismo. A gente não pergunta o time que torce. Se a pessoa pede, a gente ajuda.”



Como o projeto ficou conhecido e a Família vai Corinthians não consegue suprir toda a necessidade das pessoas que as procura, a ideia foi priorizar a entrega para os mais necessitados. Para isso, o grupo faz pequena triagem perguntando às pessoas a quantidade de filhos, se têm emprego fixo, entre outras informações apenas para organizar a fila de quem será contemplado primeiro.