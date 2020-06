São Caetano vai testar líderes religiosos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/06/2020 | 23:55



São Caetano segue intensificando as medidas de combate ao avanço do novo coronavírus. Líderes religiosos da cidade serão testados gratuitamente pela Prefeitura. A iniciativa é do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal Edison Parra (Podemos) e foi concretizada ontem por meio de reunião virtual com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e o pastor Paulo Moraes, presidente do Conpas (Conselho de Pastores).

A ação foi protocolada no dia 15 de abril e o vereador acredita que os testes devem ser realizados já na próxima semana. “A testagem é para todas as religiões. Poderão ir pastores, padres, pais de santo e espíritas”, exemplifica o vereador. Parra espera que a ação receba cerca de 300 pessoas.

De acordo com o vereador, a data, assim que for definida, será divulgada nas redes sociais da Prefeitura. Segundo ele, basta que o interessado compareça ao drive-thru da testagem em massa, montado na Avenida Presidente Kennedy, 2.100, portando documento que comprove sua atuação religiosa. Ele afirma que a medida vale também para os auxiliares dos líderes religiosos.

“Esta medida traz uma ação prática e efetiva para que as atividades religiosas de nossa cidade possam voltar à sua normalidade”, explica. Para o vereador, a testagem vai dar tranquilidade não só aos líderes religiosos, mas às suas famílias e, principalmente, aos seus seguidores.

“Como fizemos com pessoas do comércio, da saúde, caminhoneiros, queremos que os líderes religiosos façam o teste e tenham tranquilidade para irem às igrejas, claro, com todas as medidas de segurança necessárias também. As pessoas se aproximam muito deles, querem conversar. Estes líderes precisam ter uma mínima paz interior para poder aconselhar esta população. Eles são cuidadores, ajudam emocionalmente”, finaliza Parra.