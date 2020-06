The Weeknd e Drake fazem doações para organizações de movimento antirracismo

02/06/2020 | 19:11



Os cantores The Weeknd e Drake anunciaram nos últimos dias que realizaram doações no valor de 500 mil dólares cada para organizações ligadas ao movimento antirracismo. As ações ocorrem em meio à uma série de protestos nos Estados Unidos desencadeados pelo assassinato de George Floyd.

The Weeknd realizou doações para três organizações: a Black Lives Matter Global Network, a National Bail Out e a Know Your Rights Camp, criada pelo atleta Colin Kaepernick. Kaepernick ficou famoso nos Estados Unidos por se ajoelhar enquanto o hino nacional americano tocava no início de partidas de futebol americano, como forma de protesto contra o racismo no país.

"Continuem apoiando nossos irmãos e irmãs lá fora arriscando tudo para gerar mudanças verdadeiras nas nossas vidas negras. Peço para todos com bolsos grandes que doem, e doem muito e se você tem pouco, por favor doe o que você pode, mesmo que seja um valor pequeno", disse o cantor em uma publicação em sua conta no Instagram.

O rapper Drake fez o anúncio em seus storys no Instagram e doou todo o valor para a National Bail Out, que usa o dinheiro para pagar fianças e ajudar manifestantes presos durante as manifestações antirracismo que ocorrem nos Estados Unidos há mais de seis dias.

Além dos cantores outros artistas também anunciaram doações para diversas organizações. O casal de atores Black Lively e Ryan Reynolds doou 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual) para o NAACP Legal Defense Fund, que trabalha na defesa jurídica, de forma gratuita, de pessoas vítimas de injustiças raciais.