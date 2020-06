Em posse de Moraes no TSE, Barroso fala sobre amor à democracia

02/06/2020 | 18:56



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, enalteceu a harmonia entre os poderes e o amor à democracia, em um breve discurso durante a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele já atuava como membro substituto e o mandato agora é de dois anos.

O evento foi realizado de forma virtual com a participação online dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entre outras autoridades.

"Esta mesa virtual é uma prova viva, eu penso, da independência e harmonia entre os poderes, todos aqui reunidos, fraternalmente com amor ao Brasil, amor à democracia e amor à Justiça nos une a todos, acima de qualquer divergência eventual. Assim é e assim deve ser", disse Barroso ao final da cerimônia.

Eleições

O TSE deve avançar no debate com o Congresso, nos próximos dias, sobre o adiamento das eleições deste ano frente à pandemia. "Este ano vai ser dureza, não apenas pelos encargos, mas também pelas incertezas que temos pela frente", disse Barroso também durante a posse.