O Tricolor e o presidente do Memofut

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/06/2020 | 23:55



“Caso encerrado: a data de fundação do São Paulo Futebol Clube é 25 de janeiro de 1930.”

Cf. Fábio Altman, Veja, 27 de janeiro de 2020, apresentando o livro sobre o Tricolor lançado por Domingos Antonio D’Angelo Jr (o pai) e Marcello Antonio D’Angelo (o filho).

Em homenagem ao querido Domingos D’Angelo, Moacir Andrade Peres, o maior colecionador de álbuns de figurinhas do Brasil – e integrante assíduo do Grupo Literatura e Memória do Futebol – seleciona as páginas de hoje, do primeiro São Paulo FC (1930), e dos clubes que deram origem ao Tricolor: Clube Atlético Paulistano e Associação Atlética Palmeiras, formações do fim da década de 1920.

News Seller há 55 anos

Quinta-feira, 3 de junho de 1965 – ano 8, nº 369-A

Manchete – Estímulos fiscais e creditícios às firmas que não majorarem os preços

Em 03 de junho de...

1915 – Organiza-se um grupo de jovens em Santo André para viajar e servir no Exército italiano na guerra contra a Áustria.

1920 – O encerramento do mês de Maria, em Santo André, foi realizado com pompa e muita gente participando na Matriz local. Houve missa cantada, procissão e fogos de artifício. A festa foi abrilhantada pela Lira de Santo André.

- Identificado o operário morto em acidente ferroviário na Estação Rio Grande. Chamava-se Daniel Teixeira, tinha apenas 15 anos e trabalhava de breackista na firma Aranha & Cia, situada na Fazenda São Joaquim.

O acidente ocorreu no ramal ferroviário que servia a indústria, e não na EF São Paulo Railway, como a princípio foi noticiado.

1955 – Diocese de Santo André realiza uma semana eucarística preparatória ao 36º Congresso Eucarístico Internacional marcado para julho no Rio de Janeiro.

Entre os oradores, os padres José Antunes, Mario Rimondi e Primo Bernardi. Na coordenação, o bispo dom Jorge.

1965 – A Prefeitura de Ribeirão Pires publica edital dando o prazo de 60 dias para a transferência dos restos morais do Cemitério do Pilar velho para os nichos do Cemitério São José.

1970 – Brasil estreia na Copa do México: 4 a 1 sobre a Tchecoslováquia.

1975 – Câmara de Ribeirão Pires aprova a criação do Serviço Funerário Municipal.

2010 – Morre o vereador Geraldo da Silva Souza, o ‘Isqueiro’, de Santo André.

Hoje

- Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social, eventos criados pela ONU (Organização das Nações Unidas).

- Dia do Escrevente de Cartório – celebrado em São Paulo, Capital.

Santos do dia

- Clotilde (França, Lion, 475 – Tours, 544). Marcou a história política cristã da França.

Empenhou-se nas obras religiosas, e ajudou na construção de igrejas e mosteiros.

Carlos Lwanga. Ele e 21 companheiros ugandenses sofreram o martírio em 1885. Foram canonizados em 1964, pelo papa Paulo VI

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 3 de junho:

- Em Pernambuco, Água Preta.

- Na Paraíba, Brejo dos Santos.

- No Rio Grande do Sul, Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luiz Gonzaga.

- Em Minas Gerais, Capitão Enéas.

- Em Alagoas, Piranhas.

- No Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho e Sonora.

Fonte: IBGE