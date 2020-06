Giovanna Ewbank revela que pretende viajar para o Malawi após a pandemia

02/06/2020 | 17:10



Giovanna Ewbank publicou mais um vídeo em seu canal do Youtube, nessa terça-feira, dia 2. No vídeo, a apresentadora respondeu algumas perguntas feitas por seus seguidores no Instagram. Na primeira, uma seguidora quis saber se Ewbank e a família estavam com saudades de viajar para o Malawi, país localizado no sudeste da África, no qual os filhos Titi e Bless nasceram:

- A gente, na verdade, antes dessa pandemia toda, já estava pensando em ir para o Malawi, porque as crianças já estão com muita saudade. O Bless, principalmente. E nós amamos muito aquele lugar. É o nosso país do coração e sentimos muita falta. A gente tem alguns trabalhos lá, muitos amigos lá. Então nós vamos duas vezes no ano, mais ou menos, para lá. Esse ano a gente ainda não foi.

Giovanna falou também sobre o que espera da relação do futuro filho com o Malawi:

- E óbvio que, quando o bebê nascer, ele vai conhecer o Malawi e vai frequentar muito, assim como nós. Ele também vai ser apaixonado pelo Malawi.

A apresentadora acabou revelando seus planos pós-pandemia:

- A primeira coisa que eu vou fazer é reunir toda a minha família do Rio e São Paulo em casa para que a gente possa se beijar, se abraçar e se amar. Depois que tudo isso aconteceu, a gente tá dando valor a pegar, abraçar e de estar junto, né? Quero reunir meus amigos e minha família para abraçar todo mundo. Dar muito amor e receber muito amor.