Sarah explica dinâmica da nova mansão dos Poncio: - Um terreno, com uma casa dividida em três

02/06/2020 | 17:10



No Instagram, Sarah explicou a dinâmica da nova mansão da família Poncio. Segundo a influenciadora digital, toda a família morará no mesmo terreno, mas a reforma está sendo feita de modo com que todos continuem mantendo a sua privacidade:

- É um terreno com uma casa. A gente pegou essa casa, dividiu em três, e cada um tem seus quartos, sua cozinha, sua sala... Cada um tem seu cantinho separado, mas a gente está no mesmo terreno. É como se fosse o nosso próprio condomínio, sabe? E a gente divide a mesma área de lazer. [...] Como é uma casa dividida em três, no meio, a gente tem uma sala que todas as casas tem acesso. Então a minha casa tem acesso à essa sala, a do Saulo também... Mas fora essa sala, cada um vai ter a sua privada. Cada um tem a sua sala privada, sua cozinha privada. Tecnicamente, essa sala do meio seria a sala do meu pai, mas eu tenho acesso, o Saulo tem acesso, e a gente pode compartilhar essa sala, as crianças podem brincar, meu pai pode ver as crianças... [...] Existe um subsolo que tem academia, um ofurô, a entrada da garagem, e essas coisas. Mas não é um porão! É só um andar abaixo do térreo, contou.

Anteriormente, Gabi Brandt já tinha mostrado um pouco da reforma do local. Quanto luxo, hein?