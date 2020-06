Testamenteiro processa viúva de Chico Anysio e Antonia Fontenelle após ser acusado de se apropriar de bens do humorista

02/06/2020 | 17:10



Chico Anysio morreu em 2012, mas até hoje a herança do humorista está cercada por polêmicas, principalmente após vir à tona que ele havia deixado Lug de Paula, o seu filho mais velho, de fora do testamento. Agora, o testamenteiro Paulo Cesar Pimpa da Silva entrou com uma ação na Justiça contra a viúva de Anysio, Malga di Paula, e a youtuber Antonia Fontenelle. Segundo informações do jornal Extra, no processo, que tramita na 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, Paulo pede a reparação por danos morais em razão de ter sido acusado por Malga de ter se apropriado de valores de Chico, durante entrevista concedida à Fontenelle, em seu canal no YouTube.

Na entrevista, Malga citou o nome do testamenteiro e proferiu ofensas ao advogado, alegando que ele teria se apropriado de parte do patrimônio de Anysio:

- A única coisa que ele tem é que prestar contas das coisas erradas que ele fez e dos valores que ele se apropriou no inventário, diz Malga, em uma de suas declarações feitas para Fontenelle.

Paulo, que prestou serviços para Anysio por cerca de 15 anos, e era também considerado um amigo dele, prestou contas à Justiça do que foi feito com os valores. A advogada Amanda Saraiva, que cuida do caso, disse o seguinte:

- Nessa entrevista, ela [Malga] disse que o Paulo teria se apropriado de valores de alugueis de salas comerciais que eram do Chico. Havia dívidas das salas, compromissos a serem pagos. Não sobrava muito dinheiro. E sobre isso, ele já tinha prestado contas na Justiça.

Paulo pede na Justiça a reparação no valor de 30 mil reais para Malga e o mesmo valor para Fontenelle. Além das duas, também são réus no processo o YouTube e a Jovem Pan, que veicularam a entrevista. Para esses dois últimos, o pedido foi apenas de retirada do material do ar. A princípio, a Justiça decidiu em favor de Paula e determinou que a entrevista fosse excluída do ar, sob pena de multa diária.

Malga e Fontenelle agora devem apresentar suas defesas no prazo determinado pela Justiça.

Dentre os bens deixados por Anysio está um apartamento localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Antonia se manifestou sobre o processo dizendo o seguinte:

- Meu canal tem seis anos, é um veículo de comunicação. Eu presto um serviço. O que um convidado fala a respeito de quem quer que seja, não é de responsabilidade minha. Eu apenas ouço, não faço juízo de valor. Vejo claramente uma tentativa de amordaçar a imprensa, de calar a boca da gente. O que estão querendo fazer é me amordaçar. Na intimação que eu recebi, o juiz dá 24 horas para retirar a entrevista do ar. O que estão querendo fazer ao tirar essa entrevista do ar é me calar, uma vez que eu não fiz juízo de valor. Isso se chama censura.