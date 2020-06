Nanda Costa se emociona com declaração de Rodrigo Lombardi em live

02/06/2020 | 16:10



Em meio à quarentena, Rodrigo Lombardi decidiu fazer uma série de lives com ex-companheiras de trabalho em seu Instagram. Na última segunda-feira, dia 1º, o ator conversou com Nanda Costa, com que protagonizou o par romântico Morena e Theo, da novela Salve Jorge, que foi ao ar na TV Globo em 2012. No início da live, Nanda relembrou como conheceu rodrigo:

- Acho que você tinha acabado de fazer Bang Bang e ia entrar em Pé na Jaca, eu estava em Cobras e Lagartos. Era minha primeira novela e você veio falar comigo super caloroso.

- Lembro que te vi e pensei: Será que vou? Será que não?, mas decidi ir, porque tinha visto um filme seu e fiquei maluco com seu trabalho, que é genial. Fui falar com você e nossa história começou ali, numa fila de comida, completou Rodrigo.

Em seguida, a atriz comentou sobre seu trabalho em Salve Jorge e revelou que ser atriz de novelas era, para ela, uma coisa distante:

- Imagina, primeira novela protagonista! Nunca tinha nem pensado, nem sonhado, para mim era uma coisa distante. Estava fazendo uma carreira no cinema, mas não tinha pensado que seria uma mocinha de novela. Às nove da manhã, toca meu telefone e era a Gloria Perez falando que eu ia entrar na novela dela. Quando me falaram que eu ia ser a protagonista, fiquei: Calma, o que está acontecendo? Me pegaram no susto!

Ao final da transmissão, Rodrigo declarou-se para Nanda e arrancou algumas lágrimas da amiga:

- Preciso dizer o quão importante você foi pra mim, o quanto sua parceria me ajudou. Até com as suas dúvidas você me fazia entender melhor a profissão. O seu sucesso no meio da novela era algo que eu já tinha passado em outro trabalho e ficava orgulhoso de ver você passar por aquilo. Você ainda pegou o final de uma era das revistas masculinas, de ser uma mulher extremamente desejada, e eu disse no início das gravações que você estava ali porque era diferente, você tinha uma coisa diferente, e que em muito pouco tempo você ia achar que estava errada por ser diferente, mas você ia ver que estava certa. Eu vou sempre agradecer a você por tudo o que você.