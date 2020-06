Victoria Beckham ganhou das Spice Girls quase sete milhões de reais mesmo sem fazer parte da turnê

02/06/2020 | 15:11



Em 2019 as Spice Girls fizeram uma turnê de 13 shows na Europa que reuniu Mel C., Mel B., Geri Halliwell e Emma Bunton! A única que ficou de fora foi Victoria Beckham, que não quis reviver sua época como cantora. Mas se você pensa que a estilista perdeu algo com isso, se enganou. A esposa de David Beckham, inclusive, ganhou com isso! Pois é, segundo informações do The Sun, mesmo não fazendo parte desse reencontro da girlband, Victoria embolsou um milhão de libras, algo em torno de seis milhões e 560 mil reais!

Todo esse dinheiro seria um quinto do que ela tem direito por ter feito parte da banda, ou seja, acordos de licenciamento e merchandising gerados pelos shows.

A marca do grupo, a Spice Girls Limited, ganhou em 2019 a quantia de quatro milhões e 500 mil libras, ou seja, 29 milhões e 417 mil reais. Uma fonte ainda contou o seguinte:

- Isso significa que o resto do grupo vai ter que dar para Victoria uma grande quantidade de dinheiro. A ironia do pagamento é que Victoria se distanciou das Spice Girls enquanto tentava esculpir um nicho como designer de moda.

Mas elas [integrantes da banda] se tornaram uma importante fonte de renda dela mais uma vez, à medida que a linha de roupas não dá tão certo. As outras garotas entregaram muita coisa.

Apesar de ter ganhado uma bolada, a estilista só não ganhou dinheiro das vendas de ingressos.