Tutorial: como habilitar janela flutuante na Twitch

Marcella Blass

Do 33Giga



02/06/2020 | 14:48



A Twitch é um site de streaming com foco em jogos e competições de e-sports que está disponível na web, para SmartTVs e no mobile. Para quem acompanha as lives no celular, em especial, o recurso de janela flutuante pode ser bastante útil. Isso porque ele cria uma telinha pop up para que o usuário navegue por outros sites e apps sem perder nenhum detalhe das transmissões.

Até o momento, o recurso está disponível apenas para usuários de dispositivos Android. Abaixo, o 33Giga te ensina duas maneiras de ativar o recurso de janela flutuante na Twitch. Confira:

Fora de uma transmissão:

1 – Na página inicial do app da Twitch, clique na sua foto (ou no bonequinho) no canto superior esquerdo da tela.

2 – Toque na engrenagem no topo da página.

3 – Escolha Configurações.

4 – Entre em Preferências.

5 – No fim da página, marque a opção Abrir em uma nova janela automaticamente.

Durante uma transmissão:

1 – Toque sobre o vídeo e, depois, na engrenagem que aparecerá no canto superior direito da tela.

2 – Role a página até o fim e marque a opção Abrir em janela.

