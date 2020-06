Trump pressiona prefeito de NY a convocar Força Nacional para conter protestos

02/06/2020 | 12:50



O presidente norte-americano, Donald Trump, ampliou a pressão para que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, convoque a Força Nacional dos Estados Unidos para conter os intensos protestos antirracistas que têm dominado a cidade e o país desde o assassinato do cidadão negro George Floyd por um policial branco, na semana passada.

Blasio, no entanto, por ora, apenas ampliou o toque de recolher em Nova York, das 20 horas às 5 horas locais, até o próximo domingo, 7, conforme anunciado pelo prefeito nesta terça-feira, em live nas redes sociais.

No Twitter, Trump disse que a cidade deve "agir rápido". "Não cometa o mesmo erro terrível e mortal que cometeu com as casas de repouso", disparou o republicano, que tem criticado a atuação do prefeito de Nova York, que é democrata, no combate ao novo coronavírus.

Em coletiva de imprensa na noite de segunda-feira, Donald Trump deu um ultimato aos governadores e disse que poderá fazer uso das forças militares federais para conter os protestos, caso as autoridades estaduais não consigam contê-los.