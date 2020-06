SP: após tentativa de roubo a banco, criminosos fazem reféns em ótica na Lapa

02/06/2020 | 12:23



O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociava no final da manhã desta terça-feira (2) a liberação de reféns em uma ótica na Lapa, bairro da zona oeste da capital paulista. A ação dos criminosos teve início com uma tentativa de roubo a banco, que terminou com um policial baleado na cabeça e dois assaltantes atingidos por disparos. Um terceiro integrante do grupo também teria sido ferido.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início às 9h24 em uma agência bancária na Rua Afonso Sardinha. Policiais foram ao local e houve troca de tiros. Um PM foi baleado na cabeça e encaminhado para o Incor. Segundo a corporação, ele não corre risco de morrer.

A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) se dirigiu para o local e também houve confronto com os criminosos. De acordo com a polícia, dois criminosos foram baleados, mas não havia até a publicação desta matéria informações sobre o estado de saúde deles. A PM apura se um terceiro integrante da quadrilha foi atingido.