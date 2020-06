Hyundai lança serviço de sanitização de veículos em sua rede de concessionárias

Da Redação

Para proporcionar maior segurança, saúde e bem-estar dos clientes, principalmente neste momento de pandemia, a Hyundai Motor Brasil anuncia a chegada do Hyundai Protege. Trata-se de um serviço opcional de desinfecção de veículos, que passa a ser oferecido por toda a rede de concessionárias da marca, com preço de R$ 99, até 31 de julho.

Sanitização de veículos

A sanitização automotiva pode ser feita após as revisões e manutenções, conforme definição do cliente. Com duração de 25 minutos, o processo engloba três etapas: oxi-sanitização – a sanitização por ozônio que livra a cabine de fungos e bactérias; esterilização dos pontos de contato e limpeza do ar-condicionado com troca do respectivo filtro. Para completar, o automóvel é sempre lavado e aspirado.

“A oferta de uma higienização de veículos ainda mais rigorosa entra para complementar as medidas básicas de limpeza, incluindo a troca do filtro do ar-condicionado e o uso de ozônio, que garantem uma eliminação praticamente total de fungos e bactérias por mais tempo”, comenta Luiz Estrozi, diretor adjunto de pós-vendas da Hyundai Motor Brasil.

Em cumprimento à legislação atualizada para o combate à covid-19, a rede de concessionárias realiza, sem custo para o cliente, uma higienização básica. A ação ocorre a partir da chegada do veículo à loja e também antes da entrega ao cliente.

Com álcool spray e um pano de microfibra é feita a limpeza dos principais pontos de contato, tais como volante e botões, console central, alavanca de câmbio, alavanca de freio de mão, chaves, cinto de segurança, maçanetas internas e externas.

Na etapa final de proteção, tanto no Hyundai Protege como na higienização básica, um filme de PVC em rolo recobre o volante, a alavanca de câmbio e a alavanca de freio de mão, enquanto uma capa de plástico é destinada ao banco do motorista.

Extensão da garantia

Em resposta à continuidade das medidas de isolamento social e restrição da movimentação de pessoas, a Hyundai prorrogou mais uma vez o prazo da garantia de seus modelos. Agora, as garantias que expiram a partir de 10 de março contam com extensão até 30 de junho.

Outras ações contra o coronavírus

Em seu site oficial, a Hyundai está disponibilizando informações atualizadas sobre o que a marca vem fazendo no Brasil durante a crise da doença.

Em Piracicaba, a montadora entrou na força-tarefa nacional de reparo de respiradores com uma equipe de 40 funcionários voluntários. Ainda na cidade, a empresa já disponibilizou oito veículos para uso das secretarias de Saúde e de Assistência Social do município e fez a doação de equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, toucas, óculos e máscaras descartáveis, para o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) de Piracicaba. Também entregou um lote de máscaras de proteção facial total, em acrílico, produzidas pelas impressoras 3D da fábrica.

Além disso, em outras 13 cidades, durante os meses de abril e maio, o Transporte Solidário Hyundai utilizou as frotas de test-drive das concessionárias para auxiliar, de maneira gratuita, o deslocamento de idosos e profissionais da saúde, chegando a atender 2 mil passageiros em mais de 1,3 mil viagens realizadas.

