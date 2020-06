Kylie Jenner teria gasto quase 700 milhões de reais em apenas um ano e deixa irmãs preocupadas com sua fortuna

02/06/2020 | 12:11



As últimas semanas têm sido preocupantes para a família Kardashian-Jenner, depois que a caçula do clã, Kylie Jenner, se envolveu em uma polêmica relacionada à sua fortuna: a Forbes está acusando a socialite de mentir sobre seu patrimônio. Agora, no entanto, uma nova preocupação parece pairar sobre as irmãs Kardashian.

De acordo com o Page Six, fontes próximas à família afirmam que Kourtney, Kim, Khloé e Kendall descobriram que Kylie teria gasto mais de 130 milhões de dólares, cerca de 688 milhões e 636 mil reais, no período de apenas um ano.

- As irmãs de Kylie estão preocupadas com seus gastos. Sim, ela tem muito dinheiro - mas parece não perceber como é fácil gastar tudo.

De acordo com o site, os gastos de Kylie incluem um jatinho que custou entre 50 e 70 milhões de dólares, algo entre 267 e 373 milhões de reais - e que ainda pode gerar uma despesa de manutenção anual de cinco milhões de dólares, quase 26 milhões de reais.

Além disso, a socialite também teria comprado uma série de propriedades nos Estados Unidos, incluindo uma mansão de 36 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 194 milhões e 154 mil reais, em Holmby Hills, Califórnia, um terreno no condomínio exclusivo Madison Club, em Palm Springs, que custou três milhões e 25 mil dólares, quase 12 milhões de reais, com direito à contratação de um sofisticado arquiteto para a construção de uma casa, e um terreno ao lado da própria mansão em Hidden Hills, que teria custado 15 milhões de dólares ou quase 80 milhões de reais. A finalidade seria construir um novo anexo de sua casa, e o arquiteto encarregado do projeto seria Richard Landry, que também foi responsável pelo design da mansão onde Gisele Bündchen mora atualmente com a família.

Como se não bastasse estes gastos, a caçula também investe em presentes caros, típicos do clã Kardashian, como um anel de diamantes com o qual presenteou sua mãe, Kris Jenner, e faz grandes doações para causas como o combate ao fogo na Austrália, caridade para mulheres e combate ao coronavírus.