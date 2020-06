Museu Nacional do Videogame mostra 50 anos de evolução da tecnologia

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



02/06/2020 | 11:18



A pandemia do novo coronavírus impactou diversas inaugurações, desde a estreia de filmes, como o live-action de Mulan e Um Lugar Silencioso 2, e a abertura de estabelecimentos. Isso foi o que ocorreu com o Museu Nacional do Videogame, que seria aberto em 2020, no Rio de Janeiro. No entanto, a produtora de eventos Start Produções decidiu levar o acervo de mais de 450 consoles para o Instagram – que resgata quase 50 anos de história. Assim, os internautas podem conhecer a coleção sem sair de casa.

Entre as relíquias da exposição digital estão, por exemplo, Atari, Famicom, Odissey, Geniecom, Super Nintendo, Nintendo 8bits e Megavision. Para os que preferem os mais modernos, o Museu Nacional do Videogame também irá disponibilizar em seu perfil fotos do Nintendo Switch, Playstation, Nintendo Wii e Xbox One X.

Um dos diferenciais do Museu Nacional do Videogame é a parte da narrativa que é construída com imagens da época do lançamento dos consoles. Com imagens e vídeos explicativos, a equipe de marketing do museu seleciona comerciais das empresas de videogame para ilustrar a história.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira alguns dos consoles disponíveis no acervo do Museu Nacional do Videogame.