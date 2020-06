Em bate-papo no banheiro, Xuxa Meneghel fala de sexo em todos os cantos da casa e aconselha Sabrina Sato na carreira

02/06/2020 | 11:10



Xuxa Meneghel foi a mais nova convidada de Sabrina Sato para um bate-papo bem íntimo no banheiro! Através de uma videoconferência, as colegas de emissora trocaram elogios e falaram sobre assuntos diversos, entre eles a carreira das duas, segredos do banheiro e até revelações picantes sobre a vida sexual da eterna Rainha dos Baixinhos.

Além de contar que fala sozinha no banheiro, Xuxa explicou que faz reuniões enquanto toma banho e não se importa que a equipe a veja sem roupa. Ela, aliás, revelou que se sente muito à vontade em ficar sem nenhuma vestimenta em casa:

- Eu me sinto mais à vontade sem roupa do que com roupa. Isso pode chocar as pessoas, mas eu fui muito acostumada. Tem cenas da minha avó, quando eu era pequenininha, a gente ia na praia, ela abaixava meu maiô. Sempre fiz topless a vida toda. Nunca tive marca da parte de cima. Velha, do jeito que eu sou, eu continuo fazendo topless. Quem vem aqui em casa, primeira coisa que eu falo, para as amigas da minha filha, por exemplo, é que eu sou o tipo de pessoa que eu fico de peito de fora. Não é ficar querendo mostrar, mas é natural, a pessoa nem nota que eu to de peito de fora...

Questionada se já tomou algum porre na vida, Xuxa disse que apenas uma única vez e descobriu que o alcool não faz bem para seu organismo:

- Com 11 anos de idade eu tomei álcool para ver como era ficar bêbada e eu entrei em coma, porque eu tenho intolerância ao alcool. Não tomo nem xarope que tem alcool. Já fiquei bêbada com bombom que tem licor.

Ela também entregou que o banheiro é um local em que fica bem à vontade para fazer sexo, mas que outros lugares da casa também já foram bem explorados por ela e Junno Andrade:

- Todos os cantinhos de todos os banheiros que eu tive. Marco território que nem cachorro. Todos os cantos é lugar para namorar.

Sincerona, Xuxa também falou sobre sua facilidade para ir ao banheiro, entregando que o veganismo contribuiu para que ela não tenha prisão de ventre:

- Eu sou vegana há três anos e não como carne desde os 13 anos de idade. E as pessoas precisam saber que quem é vegano, tudo o que a gente come, sai! Para tomar o café da manhã, a janta já precisa ter saído. Para comer o almoço, o café tem que sair. Eu vou no banheiro três vezes ao dia se eu comer três vezes. É muita fibra! Seja vegano, que você vai no banheiro toda hora. Eu faço o número dois, três a quatro vezes por dia. Quando a gente faz cocô, eu acho que a gente tem que se lavar, não usar papel higiênico. Acho uma falta de higiene tremenda, não tem que passar papel, tem que se lavar.

Sabrina Sato foi aos risos e ficou ainda mais surpresa quando Xuxa entregou o número de banheiros que possui em casa:

- Eu tenho 14 banheiros. São 14 banheiros com chuveirinho .Não me pergunta porque tem 14 banheiros, nem eu uso todos esses banheiros, disse.

Carreira

Xuxa ainda aproveitou a oportunidade de conversar com Sabrina Sato para dar pitacos sobre a carreira da estrela na Record TV. A apresentadora disse que acha que a colega precisa priorizar a espontaneidade frente às câmeras:

- Agora, na quarentena, a gente tem visto muito as pessoas se reinventarem e falarem com o público de maneira diferente. Essa quarentena deu a possibilidade de realmente vermos quem são as pessoas. Eu vejo você no seu trabalho e vi muita gente falando perto de mim: 'Nossa, a Sabrina está cada vez melhor apresentando um programa'. Mas eu ainda acho, vou dizer uma coisa que talvez as pessoas não entendam: a gente que conhece você sabe o quanto você tem a dar e oferecer.

E continuou:

- Eu vou te pedir um favor: Não deixa as pessoas usarem tanto um ponto (eletrônico) em você, ler TP (teleprompter), ler as coisas. Pede para as pessoas te deixarem, liberarem... Esses personagens, que a gente conhece, que acham que você faz, e eu sei que não é, porque você é pura. Às vezes, a gente fala com você, e você fala: 'O que é isso mesmo?'. Você não entende, e as pessoas acham que está de sacanagem. Deixa isso aparecer. Entendeu? Estou te falando como telespectadora..Fora disso, você está passando pelo melhor momento da sua vida. Melhor corpo, coração.. por ter a Zoe do seu lado.

Com um sorriso no rosto, Sabrina agradeceu:

- É tão bom ouvir isso de você, porque você me inspira muito. É muito importante ouvir essa força que está me dando .

Apesar de não gostar de fazer lives, Xuxa não recusou o convite da estilista Martha Medeiros. As duas também tiveram uma conversa animada e apresentadora aproveitou para esclarecer alguns boatos.

- Falaram que a Record ficou chateada por eu ter aparecido no Bial. Não há verdade nisso. Não é verdade também que exista alguma conversa (de voltar para a Globo).

, disse ela sobre a participação no programa de Pedro Bial.

A estrela ainda desconversou sobre a ideia de casar com Junno Andrade, deixando no ar que a próxima a subir ao altar é a filha, Sasha, que atualmente namora com João Figueiredo.