Museu do Louvre, em Paris, será reaberto em julho

02/06/2020 | 10:18



O Museu do Louvre, em Paris, será reaberto em 6 de julho com uma série de medidas de higienização e distanciamento social. Quem visitá-lo, por exemplo, deverá usar máscaras e fazer reservas com antecedência. Elas estarão disponíveis no site oficial a partir de 15 de junho.

“As condições de visita serão adaptadas para seguir estritamente as recomendações feitas pelas autoridades de saúde, pois queremos que todos se sintam seguros no Louvre”, afirmou o diretor-presidente do museu, Jean-Luc Martinez. “Embora tenhamos oferecido tours virtuais pelas obras-primas do Louvre, sabemos que não há nada que possa substituir a emoção de ficar cara a cara com esses tesouros”, acrescenta.

Exposições do Louvre e outras aberturas

Algumas exposições suspensas no período em que o Louvre ficou fechado, como “Body and Soul: Sculpture in Italy from Donatello to Michelangelo” e “Albrecht Altdorfer, a German Renaissance Master” foram remarcadas para o outono no Hemisfério Norte (a partir de meados de setembro).

A notícia da reabertura do Louvre se dá no momento em que Édouard Philippe, primeiro-ministro francês, anunciou uma série de medidas de desconfinamento gradual no país. Alguns parques e jardins famosos de Paris, como o de Tuileries, por exemplo, já estão em funcionamento. Outro museu famoso da capital francesa, o Eugène-Delacroix, voltará às atividades em 22 de junho.

