Obituário - 2 de junho de 2020

Daniel Vieira da Silva

(*) São Gonçalo dos Campos, Bahia, 12-2-1922

(+) São Bernardo, 31-5-2020

Em 1961, aos 41 anos, Daniel Vieira da Silva chegou ao bairro Taboão, em São Bernardo, e acompanhou de perto a evolução do bairro, trabalhando de corretor de imóveis.

Abria um guarda-sol nos loteamentos que iam sendo formados, esticava uma faixa e atendia aos interessados na compra de lotes ou mesmo de casas e sobrados.

Foi assim que participou diretamente da evolução urbana de toda a área, formada pelo Taboão e vilas que o englobam, como os bairros Suíço e Santa Luzia e a Vila Flórida.

Em paralelo, Daniel participou como membro da Congregação Cristã do Brasil local e diretor da Sociedade Amigos do Taboão.

Corretor, ele vendeu imóveis a várias gerações de moradores, do avô ao neto. Conhecia a população e era conhecido de todos. “O seu pai vendeu um lote onde construímos a nossa casa”, diziam os moradores, dirigindo-se aos filhos do Sr. Daniel. “Ele era uma pessoa calma, boa, educada. Tem pessoas que quando morrem viram santos. Ele não, foi bom a vida toda”, comenta o filho caçula, Eduardo Vieira da Silva.

Daniel Vieira da Silva parte aos 98 anos. Filho de Ciriaco Vieira da Silva e de Generosa Isaltina do Amor Divino, era viúvo de dona Eloisa, com quem teve seis filhos: Iracilma, Irailde, Daniel Filho, Maria de Fátima, Júlio Tadeu (o único falecido) e Eduardo. Deixa quatro noras, Rosana, duas Edna e Ana Maria, e o genro Ronaldo Menezes, e mais 13 netos e oito bisnetos, entre os quais advogados, engenheiros, administradores de empresa. Foi sepultado no Jardim da Colina.





SANTO ANDRÉ



Santo André, domingo, dia 31 de maio



Alberto José da Silva, 91. Natural de Queluzita (Minas Gerais). Residia na Vila União, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 31, em Santo André. Cemitério Gethsêmani.



Sidália Pereira Lopes, 88. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Diva Merlo Furlan, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Hilário Mulero, 84. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Industriário. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Martha de Sousa Lima, 82. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Eunice Gonçalves, 82. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Cidade Satélite Santa Barbara, em São Paulo, Capital. Dia 31, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.



Dalva Helena da Silva, 65. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edna Rosário Prado Takatu, 63. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.



Lúcia Aparecida de Santana Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elaine Rodriguez de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 31. Vale dos Pinheirais.





SÃO BERNARDO



São Bernardo, quinta-feira, dia 28 de maio



Fernando de Pina Abreu Gouveia, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Municipal de Petrópolis (Rio de Janeiro).



Pascoalino Conte, 78. Natural de Colina (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.





São Bernardo, sexta-feira, dia 29 de maio



Cícero Laurindo, 89. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Ivonne Constância, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério São Paulo, Capital.



José Rubens Felipe, 84. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.



Tereza de Jesus Venâncio Valério, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Abílio José Darossi, 83. Natural de Tijucas (Santa Catarina). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Adélia Alves do Prado, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Rubens de Jesus, 78. Natural de Santo André. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Valdevino Soares, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.



Valdir Ferreira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Rosa Beserra Souto da Silva, 70. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Odair Pancelli, 69. Natural de São Bernardo. Descendia de uma das primeiras famílias de imigrantes italianos assentadas no Núcleo Colonial de São Bernardo, na segunda metade do século XIX. Residia no Centro. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Sérgio Antonio da Silva, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Dionísio Barbosa Fiuza, 64. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



Rafael Manoel da Silva, 64. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Gileno Alves, 64. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



Mauricio de Mello, 63. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.





São Bernardo, sábado, dia 30 de maio



Odílio Francisco, 61. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.





São Bernardo, domingo, dia 31 de maio



Ana Silvia Harger Moreira, 79. Natural de Joinville (Santa Catarina). Residia no Parque Terra Nova 1, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Luis Carlos Antico, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.





SÃO CAETANO



Osvaldo Rosa Pereira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Caetano. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Carlos Seabra Tolhido, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.





D I A D E M A



José Souza dos Santos, 65. Natural de Ituberá (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz.





M A U Á



Mauá, quinta-feira, dia 28 de maio



Launita Lucas Fernandes, 85. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia em Mauá. Dia 28, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.





Mauá, sexta-feira, dia 29 de maio



Sebastião Martins, 80. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Fernando Santana e Silva, 65. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Luiz Felipe Xavier Mendes, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.





Mauá, sábado, dia 30 de maio



Maria Mercio Mercado Cavalcante, 97. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.



Liralda Soares de Oliveira, 77. Natural de Girau do Ponciano (Alagoas). Residia na Vila Nova, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Marli Rocha Moura Nascimento, 72. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Valdomiro Henrique, 68. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.





RIBEIRÃO PIRES



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 26 de maio



Rosemey Ferreira Dias, 40. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.





Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 27 de maio



Marisa Maciel Pastorelli, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.





Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 28 de maio



Gidalva da Costa Sampaio Franco, 82. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



João Marques, 78. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Elcio Alves Neves, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Cláudio Ferreira, 62. Natural de São Paulo (Tamanduateí), Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Geraldo Donizete Teixeira, 58. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim do Bosque, em Suzano (São Paulo). Dia 28, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.



Antonio de Medeiros Vieira Junior, 42. Natural de Patos (Pernambuco). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.





Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 29 de maio



Laércio Tavares, 56. Natural de Engenheiro Beltrão (Paraná). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.





Ribeirão Pires, sábado, dia 30 de maio



Isaura Lopes Costa, 90. Natural de Brodowski ou Brodósqui (São Paulo). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.



Conceição Pantaleu Tartalho, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério Municipal de São Miguel Arcanjo (São Paulo).



Miele Mota Souza Tagliari, 60. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Tanque Caio, em ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.



Edgar Barros da Silva, 22. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.





Ribeirão Pires, domingo, dia 31 de maio



Jadir Severino, 79. Natural de Botelhos (Minas Gerais). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.



Paulo Antonio dos Santos, 74. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.