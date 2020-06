Tour virtual na República Tcheca tem fábrica de cerveja e palácios

Redação

Do Rota de Férias



02/06/2020 | 09:48



A maioria dos viajantes que vai à República Tcheca visita apenas a capital Praga, uma das cidades mais lindas do mundo. A partir dela, no entanto, vale a pena conhecer uma série de outros destinos do país, que reúnem desde fábricas de cerveja até palácios e castelos. E o melhor de tudo é que dá para fazer isso sem sair de casa

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Tours virtuais na República Tcheca

Em seu site, o Escritório de Turismo da República Tcheca listou alguns tours virtuais que podem ser feitos pelo país. Acompanhe:

Pilsen

Quem é fã de cerveja costuma venerar a República Tcheca. Afinal, o país conta com algumas das melhores fábricas da bebida no mundo, que geram roteiros, tratamentos e ótimas receitas. Uma que pode ser visitada virtualmente é a fábrica centenária da Pilsner Urquell . Dá para ver a fermentação nos barris e tudo mais.

Olomouc

Depois de Praga, Olomouc é a segunda maior cidade monumental da República Tcheca. Ao fazer um tour virtual por lá, você pode conferir edificações com detalhes barrocos nas fachadas, dezenas de igrejas, na parede da antiga fortaleza, no relógio astronômico e na catedral.

Kromeriz

O Palácio do Arcebispo de Kromeriz é uma das joias da cidade situada a 250 km de Praga. Em seu belo interior, que foi usado como cenário do filme Amadeus, há salas espetaculares e adegas. Não deixe de conferir também os belos jardins do lado de fora da edificação.

Brno

Do mercado da Praça das Verduras aos diversos bares, Brno é uma cidade que esbanja vida. Duas visitas imperdíveis por lá são a Villa Tugendhat , obra-prima do arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe, e o Ossuário da Igreja de St. James , indicado apenas para os mais corajosos.

Patrimônios da Humanidade