Luísa Sonza fala de amizade com Whindersson Nunes e revela como está a guarda dos cachorros do ex-casal

02/06/2020 | 09:10



Na noite da última segunda-feira, dia 1, Luísa Sonza decidiu interagir com os fãs através do Stories do Instagram. A cantora respondeu algumas perguntas feitas por internautas, entre elas sobre sua carreira, sua quarentena e, claro, sobre seu ex-marido Whindersson Nunes.

A primeira pergunta relacionada ao ex foi sobre os pets que os dois compartilhavam. Um fã questionou se Luísa teria um esquema de guarda compartilhada das princesas. A cantora respondeu com um vídeo animado confirmando que eles dividem a guarda dos cachorros, fazendo um sim com a cabeça.

Pouco depois, ela respondeu a um internauta que questionava se ela e Whindersson continuavam amigos. Novamente confirmando com a cabeça através de outro vídeo, Luisa também escreveu:

Sim! O Whin é uma pessoa maravilhosa e a gente se dá muito bem.