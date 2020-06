Espanha se preparara para reabertura de fronteiras em julho; veja lindas fotos do país

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



02/06/2020 | 08:18



A Espanha reabrirá suas fronteiras em breve. O país, que adotou o lockdown — restrição de circulação — durante a pandemia do novo coronavírus, vai adotar diversas medidas para que as pessoas voltem a circular de forma gradual. Segundo o primeiro ministro do país, o Campeonato Espanhol de futebol, por exemplo, voltará em junho. Espera-se que turismo volte a ser impulsionado, mesmo que em doses leves, em julho.

Confira algumas fotos do Espanha para você sonhar com o país e se preparar para a sua próxima viagem.

Fotos da Espanha