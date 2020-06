Voluntários arrecadam alimentos para famílias carentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 23:50



Empresas e entidades assistenciais têm realizado série de ações sociais para ajudar as pessoas que mais estão sofrendo com os efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Mas pequenos grupos de amigos, sem que façam parte de qualquer instituição, e também ações individuais mostram que para ajudar basta dar o primeiro passo, sair da inércia e colocar em prática a empatia.

Um destes exemplo é a empresária Lorenza Corvaro, 54 anos, que mora em Santo André. Ela parou as atividades da sua loja onde confecciona e vende roupas de crianças assim que a quarentena obrigatória foi decretada. A moradora relata que começou a perceber no seu entorno o aumento das dificuldades das pessoas. “Percebi que ia faltar comida mesmo para muitas famílias. Pessoas que sempre trabalharam e se mantêm, mas que neste momento não têm o que fazer”, relatou.

Lorenza começou, então, a arrecadar com amigos e conhecidos doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Mesmo sem muita prática nas redes sociais, contou com a ajuda de colaboradores, que estão divulgando a sua iniciativa,se solidarizaram e envolveram mais pessoas na ação.

“Através da minha clientela, dos meus amigos, já conseguimos ajudar 117 famílias”, celebrou. “O que eu puder fazer para ajudar, neste momento, vou fazer. Tem sido esse o meu prazer”, completou a empresária, que recebe doações pelo telefone 99519-9771.

Outro bom exemplo de ajuda ao próximo vem do grupo Amigas Solidárias Diadema e Cia, que reúne 70 voluntários, moradores de Diadema e de São Bernardo, que desde janeiro do ano passado realizam diversas ações, como arrecadação e entrega de cestas básicas, produção de marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade e oferta de assistência jurídica e psicológica. As marmitas são entregues três vezes por semana, 60 unidades ao dia.

Iniciado pela administradora de empresas Paloma Duarte, 31, o grupo tem acompanhado 20 famílias desde o início da pandemia e outras 15 que já eram acompanhadas e atuado como catalisador de doações para diversas entidades assistenciais da região. “Somos um grupo de voluntariado e a nossa missão é ser intermediário entre quem precisa e quem está doando”, destacou Paloma, que participa de ações sociais desde 2016. O contato com o grupo pode ser feito por meio do telefone 94771-4260.