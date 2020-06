Times adotam treinos virtuais durante quarentena

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 23:48



O futebol paulista vive a expectativa de retorno dos campeonatos a partir da flexibilização da quarentena no Estado, anunciada na semana passada pelo governador João Doria (PSDB) e que entrou em vigor ontem. As três divisões do Estadual foram suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus pensando na integridade física de todos os envolvidos. E enquanto a volta dos torneios não se concretiza e para que os jogadores não regressem ao trabalho muito abaixo fisicamente, as comissões técnicas das equipes do Grande ABC vêm buscando alternativas virtuais para orientar os elencos a, mesmo de casa, permanecer em movimento.

Líder do Paulistão, com os mesmos 19 pontos do vice-líder Palmeiras, o Santo André busca deixar os atletas condicionados fisicamente da melhor maneira. “Já estávamos monitorando e ministrando treinos desde a paralisação, de forma que apenas mudamos a maneira de ministra-los”, afirmou o preparador ramalhino, Newton Martins de Carvalho, que salientou. “Acredito que essa prática de treino não substitui a presencial, mas ajuda no acompanhamento de todo o grupo em tempo real. Usamos uma mídia de reunião na qual oriento e acompanho a execução de todo o treinamento proposto”, complementou o profissional, que destacou um retorno positivo dos atletas. “A resposta foi muito positiva, pois têm a oportunidade de se comunicar simultaneamente em uma seção de treino e se sentiram mais motivados.”

Prática similar é adotada pelo São Caetano (que disputa a Série A-2), do preparador físico Elliot Paes, que chegou a reunir 15 jogadores em uma mesma sessão. “O mais importante é que, junto com a programação, mantenham a recuperação, para que o sistema imunológico permaneça sempre com qualidade. Os aspectos que são inerentes, alimentar, hidratação e sono são importantes neste momento, onde qualquer atleta ou ente familiar poderão ter de ficar isolados. Quanto mais eles tiverem de informações para manter o sistema imunológico e conseguirem fazerem esses estímulos, para nós vai ser fundamental para essa volta aos jogos que faltam”, explicou.

Já no EC São Bernardo, vice-líder da Série A-3 do Campeonato Paulista, a orientação também é virtual, porém individual, em razão do espaço disponível por cada um dos atletas para desempenhar a atividade, segundo o preparador físico Marcílio Lima. “Estou fazendo acompanhamento praticamente diário. Busco perguntar como estão, como vêm se portando, porque alguns não conseguem fazer treinos específicos em razão do espaço, o que prejudica passar treinos em grupo. Então passo trabalho de acordo com o espaço que têm. Mas a maioria sempre tem lugarzinho para poder fazer os treinos”, disse Marcílio. “Todos estão mantendo a forma, independentemente de locais amplos ou curtos, para que a gente possa voltar muito bem e manter tanto nossa posição quanto o objetivo no campeonato, que é o acesso”, emendou o preparador.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) enviou protocolo aos clubes, vislumbrando a possibilidade de volta aos treinos presenciais em breve, mas não estipulou datas, apenas as normas que serão adotadas para manter a segurança de todos os envolvidos.