Nome do Centrão assume fundo bilionário da Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/06/2020 | 00:01



Pré-candidato a prefeito de Diadema pelo PDT, o vereador Ronaldo Lacerda recorreu a uma figura que mistura política com as artes na tentativa de expadir o alcance de sua imagem no município. Na sexta-feira, Lacerda promoveu uma live com o cantor Frank Aguiar, que já foi deputado federal e vice-prefeito de São Bernardo (por dois mandatos). No auge do sucesso nos palcos e na política, Frank foi peça central da campanha à Prefeitura de São Bernardo do então ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), em 2008. Frank ajudou a popularizar a imagem de Marinho, cuja atuação estava muito vinculada ao sindicalismo. Desta vez, Frank amarga derrotas sucessivas na política e, embora faça sucesso, está longe do ápice de anos anteriores. Lacerda, vereador mais bem votado em 2016, tem atuação muito próxima dos movimentos de habitação e recentemente saiu do PT em busca de voos maiores.

Família dividida

Esta coluna costuma trazer como é dividida a postura política da família Teixeira em Ribeirão Pires. O atual prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSDB), viu seu irmão mais velho, Aarão Teixeira (SD), se entrincheirar na oposição. A divisão também é presente na segunda geração política da família. Os dois filhos de Aarão caminharão em raias opostas no pleito. Enquanto Rato Teixeira (PTB), atual presidente da Câmara de Ribeirão, está firme e forte como sustentáculo do governo do tio, Polita Teixeira se filiou no PTC, legenda que dará suporte à candidatura do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), adversário de Kiko – o PTC era a sigla de Humberto D’Orto, o Amigão (PSB), possível vice de Volpi. Pelo jeito, as rixas políticas permanecerão no clã Teixeira.

Covid – 1

O ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB), de Santo André, informou que foi diagnosticado com Covid-19, embora não apresente sintomas graves da doença. Em mensagem a apoiadores, Siraque afirmou que “infelizmente foi contaminado pela Covid-19, apesar de estar seguindo os protocolos. Agora vou me isolar de vez. Estou bem. Abraços”. O comunista é pré-candidato a vereador – ele foi deputado estadual, deputado federal e, em 2008, concorreu à Prefeitura de Santo André.

Covid – 2

O vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, precisou ser internado na sexta-feira, no Hospital Neomater, com suspeitas de ter contraído o vírus. “Julinho foi internado após apresentar febre, dor de cabeça e tosse, está internado com suspeita de Covid-19. Exames realizados demostraram que 25% do pulmão foram afetados, sendo iniciado o tratamento com antibióticos. Ele segue no aguardo do resultado para Covid-19.”

Definitivo

O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) analisou recurso do vereador Jorge Kina (PSDB), de Santo André, que requereu o mandato do parlamentar Almir Cicote (Avante) e negou pedido do tucano. Kina e Cicote eram do PSB em 2016, quando o primeiro ficou na suplência do segundo. Cicote mudou de partido em 2018, fato que fez Kina pedir a cadeira do antigo correligionário. Curiosamente, na sequência, foi Kina quem abandonou o PSB. Na visão dos advogados de Cicote, a rejeição do recurso enterra de vez o processo por infidelidade partidária.

Força

O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), decidiu agir para minimizar a força da CPI aprovada na semana passada pela Câmara para investigar denúncias de favorecimento de parentes de funcionários na testagem da Covid-19 no município. O plano do Paço é tirar Clauricio Bento (DEM), autor do requerimento pedindo a abertura da investigação, da presidência do bloco. Também quer emplacar um governista como relator.