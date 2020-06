Cobertura do Diário na crise da Covid é elogiada na Câmara

Fabio Martins



02/06/2020 | 00:06



A Câmara de São Caetano, presidida por Pio Mielo (PSDB), aprovou voto de congratulações apresentado pelo tucano em que parabeniza o Diário pela cobertura jornalística durante o período de pandemia de Covid-19 no País, principalmente no âmbito regional. A proposta formalizada pelo dirigente da casa, e avalizada em sessão ordinária virtual pelos demais vereadores, enaltece a iniciativa do jornal de viabilizar a abertura do site com intuito de deixar à disposição do público todas as reportagens publicadas pelo veículo.

“Em tempos de pandemia, causada pelo novo coronavírus, o Diário disponibiliza 100% de seu conteúdo digital de graça aos leitores. A medida visa combater a proliferação de informações falsas (fake news) sobre o tema”, descreve trecho do projeto apreciado pelo Legislativo, referindo-se ao fato que o acesso, anteriormente ao decreto de calamidade pública no Estado, era restrito aos assinantes. O jornal abriu integralmente seu conteúdo nas plataformas digitais em 18 de março, pouco antes do início formal da quarentena. A decisão valerá por tempo indeterminado, enquanto a pandemia ainda estiver como ameaça à saúde pública.

O documento do voto de congratulações abrange mensagem de homenagem aos 62 anos do Diário, completados no último dia 11 de maio, quando o jornal celebrou a sua consolidação nas plataformas digitais, com ampliação do número de acesso de leitores. “O Diário vem, ao longo dos anos, dando voz às lutas das sete cidades. Sempre esteve presente em todos os grandes momentos do País, sempre olhando em defesa do Grande ABC. Chega a mais um aniversário cumprindo a missão de noticiar com qualidade”, pontua o texto da proposta.