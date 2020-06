Mais ciência, menos política

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 23:59



Elevado a epicentro mundial da Covid-19, com o aumento do número de casos, o Brasil discute a melhor maneira de retomar as atividades econômicas sem colocar em risco a saúde da população. Trata-se de tarefa que exige responsabilidade em níveis altíssimos de quem cabe tomar as decisões. Cada passo em falso pode comprometer o País ou então a vida de sua população. Errar o menos possível se tornou imperioso. Exatamente por isso é que o planejamento deve ser despido de paixões políticas. O momento, um dos mais delicados da existência humana, impõe aconselhamento técnico, à luz da ciência.

Cercar-se dos mais avançados estudos científicos reduz a probabilidade de cometimento de falhas em medidas que provocam impactos imensos, alguns de natureza funesta, no cotidiano do País e da população. Além disso, beber em fontes técnicas ajuda a impedir que políticos exponham sua insegurança, para não dizer ineficácia, em tempos que requerem firmeza de quem está no comando.

Neste sentido, é tranquilizador saber que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC contratou ferramenta capaz de, abastecida com dados técnicos das sete cidades, medir a vulnerabilidade de cada uma delas. É baseado neste diagnóstico que os prefeitos vão elaborar o plano local que permitirá a retomada gradual da atividade comercial – após obter o necessário aval do Estado, o que provavelmente deve acontecer até amanhã.

O governador João Doria (PSDB), aliás, acertaria muito mais na condução do Estado se deixasse de ser “político”, termo que repugnava veementemente na campanha eleitoral, e começasse a atuar como o “gestor” que prometeu ser. A confusão que causou na semana passada ao, sem nenhum critério que embasasse a medida, flexibilizar a quarentena da Capital, mantendo fechadas as 38 cidades da Região Metropolitana, como se o fenômeno da conurbação não existisse, levantou desconfiança sobre os reais interesses do tucano. É hora, portanto, de retomar o caminho iluminado do conhecimento científico.