Ouvidoria vai apoiar novo normal

01/06/2020



Estamos completando 60 dias de quarentena em São Paulo. Em luta contra a pandemia de coronavírus, talvez não percebamos claramente o quanto têm sido inusitados estes dois meses. Ninguém jamais sonhou com tamanha mudança em nossos hábitos, nas atividades econômicas, políticas e sociais. Ainda é cedo para fazer balanço do impacto da pandemia em nossas vidas. Sabemos, mas nem gostamos de pensar demais nisso, por enquanto, que a economia sofre fortíssimo abalo, cujas consequências gravíssimas continuarão por muito tempo depois de as coisas voltarem ao normal. Ou melhor, ao novo normal, como especialistas vêm afirmando. Um dos principais instrumentos de comunicação com que o cidadão conta, e irá contar ainda mais nos tempos difíceis que virão, é a ouvidoria. Canal que recebe manifestações críticas e reclamações em segunda instância, esgotados contatos com os SACs (Serviços de Atendimento ao Cliente).

Não é prematuro prever que acessos às ouvidorias vão aumentar muito. Afinal, sairemos da quarentena bem mais pobres, com desemprego ainda mais preocupante, dívidas e outros problemas, por enquanto empurrados com a barriga, porque o foco é, e deve ser, manutenção da saúde e da vida. Ouvidores vão ter de se desdobrar para dar conta dessa missão adicional. Por atuar há décadas na defesa dos direitos do consumidor, não tenho dúvida de que profissionais da área estejam se preparando para essa nova etapa desse instrumento de cidadania. Tenho conclamado companhias privadas a fortalecer suas ouvidorias. E, na maioria dos casos, a criar esse canal de comunicação. Caso contrário, atendentes dos clientes terão muita demanda, mas não conseguirão solucionar parte expressiva das insatisfações manifestas pelos que recorrem ao SAC.

É fácil entender por quê. O SAC não tem a autonomia organizacional e funcional da ouvidoria. Trabalha mais vinculado ao marketing. A ouvidoria, por sua vez, faz parte da gestão estratégica das organizações. Vamos recordar que, na pós-pandemia, empresas que sobreviverem deverão ser muito bem administradas, com pouquíssima margem para erro, pois consumidores terão menos renda para comprar produtos e serviços. Falhas nos processos de qualidade poderão ser fatais. Poucos se lembram (ou sabem) que a ouvidoria é excelente apoio às melhores práticas e aos processos, pois recebe o feedback do consumidor. E sempre é melhor corrigir falhas estruturais do que ter de se desculpar por elas. Retrabalho significa pesado custo financeiro e grave dano à reputação empresarial. Investir em ouvidoria em aguda crise econômica? Sim, para que o novo normal seja melhor do que antes e do que agora.

Maria Inês Fornazaro é presidente da ABO (Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman) Nacional.

PALAVRA DO LEITOR

Dia da Imprensa

Quero ressaltar a importância do jornalismo, da informação e da verdade. O que seria de nós sem a imprensa, neste momento, nunca vivido pela sociedade. Pela ampla e incansável cobertura no combate ao novo coronavírus, desejo a todos os profissionais meus sinceros parabéns pelo Dia da Imprensa, comemorado neste 1º de junho.

Valter Moura, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo

Teve alta

Que júbilo saber que a renomada professora doutora Lisete Arelaro, que deixou marcas indeléveis no ensino público municipal de Diadema, foi secretária de Educação, nas profícuas administrações do prefeito José de Filippi Júnior, e que terá meu apoio e voto no próximo pleito municipal, obteve alta hospitalar!

João Paulo de Oliveira

Diadema

SOS aos velhinhos

A saúde financeira dos bancos é excelente, e o confisco financeiro da era Collor, embora decidido pela Justiça, ainda não foi pago e muitos dos lesados não mais estão entre nós. Já passou da hora da devolução.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Frustrante

A maior frustração que o presidente Jair Bolsonaro está causando ao povo brasileiro e a seus eleitores é a falta de liderança e de determinação para as promessas que foram feitas na época de campanha eleitoral. Enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal), o Senado e a Câmara dos Deputados disputam com o presidente, para ver quem de fato comanda a Nação, a população fica tal qual cego no meio do tiroteio e na situação de cachorro de dez donos, que cada um passa a incumbência para o outro de alimentá-lo e o bicho acaba morrendo de fome. Isso sem contar a falta de confiança que está passando para empresários e empreendedores que pretendem investir no Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Testagem

Já passou da hora de São Bernardo começar a fazer testagem em massa na população da cidade, e mapear as regiões mais afetadas! Não adianta ficar inaugurando leito hospitalar, pois a impressão que se passa é que o prefeito vai ficar inaugurando leitos na espera de mais pessoas contaminadas. Queremos mais ação, Orlando Morando! Queremos que faça trabalho assim como acontece em São Caetano, onde se testa as pessoas e trabalha-se com ações de prevenção da contaminação, uma vez que a pessoa testada e com resultado positivo é isolada a fim de não contaminar outras pessoas. Alegar que não existem testes suficientes para todos é muito fácil, porém, se desde o começo da pandemia, semanalmente o secretário de Saúde da nossa cidade, Geraldo Reple, estivesse adquirindo testes rápidos, hoje, grande parte da população já teria sido testada e saberíamos a real situação da nossa cidade. Mais transparência e eficiência. A população de São Bernardo agradece.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Doação x teste

Li que o estoque de sangue no Brasil está muito abaixo do esperado em vários locais. O Brasil nunca tem estratégia que estimule doadores a fazer doação de sangue. Sabem o que foi feito nos Estados Unidos? Às pessoas que quisessem doar sangue seria oferecido teste gratuito e confiável para a Covid-19 e, claro, respeitando-se todas as outras exigências para a doação. Neste momento, onde ambas as partes sofrem pela pandemia, nada mais justo que essa troca seja feita contemplando os dois lados, aquele que doa e o que recebe. Fica a ideia, já que o Brasil não tem a menor condição de testar quem quer que seja, pois a falta de gestão e seriedade no trato com o dinheiro público são de incompetência ímpar.

Izabel Avallone

Capital

Editorial

Em resposta ao Editorial ‘Enchentes não Esperam’ (Opinião, dia 31), o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) esclarece que, justamente pelas enchentes não esperarem, o governo do Estado está tirando do papel demanda histórica da região. Em um ano, o departamento já revisou o projeto, publicou os DUPs (Decretos de Utilidade Pública), viabilizou financiamento federal e, mesmo na situação atípica vivida em razão da pandemia, deu continuidade ao processo de licitação que está na fase de recursos. O Daee ressalta ainda que o prazo para construção do maior piscinão da Região Metropolitana de São Paulo, com capacidade para 900 mil m³, é de 18 meses a partir do início da obra, que antes passa por série de etapas, conforme exemplificado acima. Portanto, ao contrário do que sugere o Editorial, não cabe lamentar, uma vez que o Daee reafirma o compromisso de construir equipamento público aguardado há mais de dez anos pela população e que beneficiará cerca de 500 mil pessoas.

Daee