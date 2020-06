Tardelli diz que deve ser a 'referência' do ataque do Atlético-MG

01/06/2020 | 21:59



O atacante Diego Tardelli revelou nesta segunda-feira que deve ter uma função nova no Atlético Mineiro na futura retomada do futebol nacional. Atuando como atacante antes da pandemia, ele vem treinando como centroavante por decisão do técnico Jorge Sampaoli, segundo afirmou.

A decisão do treinador se deve à falta de opções no elenco, uma vez que o argentino Franco Di Santo e o brasileiro Ricardo Oliveira, que poderiam exercer essa função no time, já não estão mais nos planos de Sampaoli. A dupla deve ser negociada em breve.

"A função que venho treinando é praticamente esta posição (centroavante). O Jorge Sampaoli está me colocando dentro de campo como uma referência. Apesar de não gostar de ficar parado, porque gosto de me movimentar, ele quer que eu fique naquela posição. Espero me adaptar o mais rápido possível. Mas é tranquilo. Já joguei assim em outros clubes", comentou Tardelli.

O atacante só jogou uma partida neste ano, justamente o clássico com o Cruzeiro. Porém, não passou de 20 minutos. Na ocasião, atuou como está acostumado, com maior movimentação. Mas, aos poucos, Sampaoli vem alterando seu estilo de jogo para um posicionamento mais fixo dentro da área.

O treinador, que também teve pouca chance de trabalhar com a equipe, está em sua terceira semana de treinos, na volta do time aos trabalhos em meio à pandemia. Seu objetivo é redesenhar a equipe, ao seu estilo, para o retorno do Campeonato Mineiro, ainda sem previsão.

"Estamos na expectativa (pela volta dos campeonatos), e enquanto isso vamos treinando, aprimorando, conhecendo mais o Jorge, o trabalho dele. Acho que também vai ser importante para a gente o entrosamento dentro de campo, para que (o Atlético) seja a cara do Jorge Sampaoli neste ano", declarou Tardelli.