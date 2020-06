Times da região treinam em grupo, mas virtualmente

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 19:52



Os campeonatos de futebol estão suspensos em razão da quarentena proporcionada pela pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, os times do Grande ABC das três divisões buscam manter os jogadores em atividade, para quando as competições regressarem. Como não é possível realizar treinos presenciais, os profissionais recorrem aos métodos virtuais para coordenar os treinamentos.

Líder do Paulistão, com os mesmos 19 pontos do vice-líder Palmeiras, o Santo André busca deixar os atletas condicionados fisicamente da melhor maneira. "Já estávamos monitorando e ministrando treinos desde a paralisação, de forma que apenas mudamos a maneira de ministra-los", afirmou o preparador ramalhino, Newton Martins de Carvalho, que salientou. "Acredito que essa prática de treino não substitui a presencial e apenas ajuda no acompanhamento de todo o grupo em tempo real. Usamos uma mídia de reunião na qual eu oriento e acompanho a execução de todo o treinamento proposto", complementou.

Prática similar é adotada pelo São Caetano (acima), do preparador físico Elliot Paes, que chegou a reunir 15 jogadores em uma mesma sessão. Já no EC São Bernardo, a orientação também é virtual, porém individual, em razão do espaço disponível por cada um dos atletas para desempenhar a atividade, segundo o preparador físico Marcílio Lima.

