Reitor da USCS, Marcos Bassi, entrega carta de renúncia para entrar em disputa política

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 19:04



O professor Marcos Bassi entregou, nesta segunda-feira (1º), carta de renúncia do cargo de reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), posto que ocupava desde 2013. O ex-reitor, que se filiou recentemente ao PSDB, alega motivos pessoais e políticos. “Está sendo em função de novos desafios nos quais estou me colocando”, disse.

Bassi deixa de ser reitor porque deve entrar na disputa para ser o vice-prefeito de José Auricchio Júnior (PSDB). O professor, porém, evitou cravar que será candidato, mas que almeja entrar na lista, respeita as decisões do partido e que vai discutir a possibilidade com os demais integrantes da sigla.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), aproveitou a entrega do ofício para agradecer o trabalho de Bassi frente à instituição de ensino, onde continuará dando aulas. “Tenho certeza que conseguimos dar a característica real da Universidade, que é de não só de ensinar e pesquisar, como também de servir a população. Que seu projeto pessoal seja abençoado, que possa alcançar seus objetivos porque São Caetano precisa muito de você.”