Times de empresas

“Para ficar apenas na Zona Leste, o Sampaio Moreira, do Tatuapé, também foi muito importante.”

Entre as empresas que mantinham times de futebol estava a Transauto, ‘cegonheira’ pioneira de São Caetano no transporte de veículos produzidos pela indústria automobilística do Grande ABC.



A Transauto, firma, nasceu na Rua Maranhão, em São Caetano, por iniciativa do empresário José Formiga. E no dia em que foi batida esta foto, o Transauto FC estreava seu lindo jogo de camisas, calções e meias. Hoje a Transauto está em Rudge Ramos.



Sururu no Tatuapé

Texto: Luiz Romano

Era 1965. E o Transauto jogou no campo do Sampaio Moreira, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Era um timaço. Jogava muita bola. O fato marcante foi uma grande briga. Só o meu pai (Mário Romano, massagista) não apanhou. O jogo nem chegou ao fim. O time local era conhecido como brigão. Ganhava na bola e no pau.

Nota – Cinquenta e cinco anos se passaram. O Sampaio Moreira permanece firme como clube. Mantém até mesmo um acervo histórico, o que é sempre de se elogiar.

Aqueles jovens da briga descrita pelo Luiz Romano hoje têm idades de homens maduros, a exemplo do time da foto do Transauto, todos com muitas histórias a contar.

Mais de meio século depois não seria o caso de promover uma reaproximação, uma confraternização dos ‘briguentos’ do passado? – claro, logo após o drama da pandemia. A página Memória se oferece como mediadora. Fica a sugestão. E o oferecimento.

Diário há meio século

Terça-feira, 2 de junho de 1970; ano 12; edição 1248

Manchete – Cinco mil mortes na maior tragédia da América

Um violento terremoto sacudiu ontem o Norte do Peru.

Várias cidades ficaram semidestruídas. O terremoto atingiu também algumas cidades do Equador.



Em 2 de junho de...

1920 – O Grupo Escolar de São Caetano, o segundo da região, foi há dias instalado num prédio particular, provisoriamente, até que fique terminado o que deverá servir efetivamente.

Foram matriculados mais de 300 alunos, de ambos os sexos, com 12 classes e em dois períodos.

As várias escolinhas isoladas foram anexadas ao novo grupo. Entre as professoras estavam Alice Lopes e Hilda Pomponeti.

Já no I Grupo Escolar, em Santo André, os alunos eram submetidos a exames regulamentares.

1985 – Refesa (Rede Ferroviária Federal) desmonta o sistema funicular, leiloando o material retirado.

Nota – Destruía-se um verdadeiro patrimônio da humanidade, o equipamento mais nobre do sistema ferroviário da Serra do Mar. O que sobrou, deteriora-se. Ou é roubado.

