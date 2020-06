Ana Paula Siebert relata dificuldade no começo da amamentação: - Foi um desafio

01/06/2020 | 17:11



Ana Paula Siebert conversou com seus seguidores sobre sua rotina como nova mamãe, após o nascimento de Vicky, dia 17 de maio. A loira, esposa de Roberto Justus, começou falando sobre como tem tempo para atualizar suas redes:

- A cada três, quatro horas ela está mamando. No intervalo, consigo fazer as minhas coisas. Hoje fiquei hidratando meu cabelo, e ela ficou no carrinho, deitadinha do meu lado, no banheiro, quietinha.

Antes, ela já tinha comentado:

- A Vicky dorme umas 20 horas mais ou menos, é normal pro bebê, é saudável, pra ela crescer.

Ana então falou sobre como foi o começo da amamentação de Vicky:

- Melhorou muito. A primeira semana foi super difícil, foi um desafio, muita dor, o seio muito machucado, de eu amamentar chorando. Foram momentos muito difíceis, mas agora já está bem melhor, já sinto bem menos dor (...) As feridas já cicatrizaram.

Ela continuou, e afirmou ainda que, pela saúde da bebê, queria amamentar exclusivamente:

- Não foi fácil, mas a cada dia está sendo mais prazeroso. Sempre bati muito forte nessa tecla de que queria amamentação exclusiva.