Flayslane explica rinoplastia, botox e tem affair com modelo confirmado

01/06/2020 | 17:10



Você percebeu que Flayslane, ex-participante do Big Brother Brasil 20, está um pouquinho diferente? Pois bem, como já te contamos, a cantora fez uma rinoplastia nas últimas semanas. E na noite do último domingo, dia 31, Flay exibiu um nariz bem arrebitado em seu perfil do Instagram - e aproveitou para responder a algumas perguntas sobre o procedimento cirúrgico por meio dos Stories.

- Para ele [o nariz] estar 100%, como se nada tivesse sido feito, é um ano. Mas daqui para frente só melhora. Vamos respeitar o tempo e o processo natural das coisas, afirmou a influenciadora.

A artista também explicou todas as intervenções que já fez.

- Não coloquei preenchimento na boca e nem em lugar nenhum. Eu fiz harmonização antes de entrar no Big Brother. O que eu fiz foi emagrecer, e o meu rosto já deu uma super enxugada. [...] Além da rinoplastia, que sempre foi um desejo, coloquei botox em cima da boca para o nariz, não descer. Ainda estou com uma sensação de dormência.

Flay contou que a rinoplastia foi bem drástica.

- Só senti dor na costela, porque a gente tirou cartilagem da costela para colocar no nariz. Tudo que vocês imaginarem foi feito nesse nariz, a reconstrução inteira. E mesmo assim eu não senti nenhum tipo de dor, incômodo, no nariz. Ele tem a sensação de estar entupido para quem está me escutando, mas eu respiro pelo nariz normalmente.

E afirmou que está amando o seu novo visual.

- Assim que eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu já vi sem esse curativo.

Affair

Em entrevista ao jornal Extra, o ator e modelo Fernando Pessiquelli, de 24 anos de idade, confirmou que está vivendo um romance com Flayslane.

- Estamos nos conhecendo a cada dia mais. Eu curti e comentei um Stories dela. Aí, começamos a conversar. Ela é uma fofa, super querida e inteligente, entregou.

Fernando também disse que, por conta da quarentena, ainda não encontrou com Flay pessoalmente. Parece que esse affair vai demorar um pouco para engrenar, não é?