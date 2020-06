Luciana Gimenez demite cabeleireiro e ele dispara: - Se eu falar o que eu ouvi ela vai ter que sair do Brasil

01/06/2020 | 17:10



Se o mês de maio bombou no mundo dos famosos, junho promete não ficar atrás! Isso porque o colunista Leo Dias divulgou uma história e tanto envolvendo Luciana Gimenez e o cabeleireiro da apresentadora, Sergio Di Vicentin. O profissional trabalhou por 20 anos com ela ganhando dez mil reais por mês. Em 2017, Luciana pediu para que ele assinasse um documento abdicando todos os direitos trabalhistas, que ainda não foram pagos. Desde então, segundo conta Sérgio, ele passou a ter carteira assinada e a receber, líquido, oito mil reais. Porém, dois meses atrás, Luciana resolveu demitir o profissional e deu a ele 30 mil reais de indenização. Essa atitude deixou Sérgio enfurecido:

- Eu vi os seus Stories semana passada e me identifiquei demais [disse, talvez fazendo referência à polêmica de Leo Dias com Anitta]. Eu vi ela fazendo isso a vida inteira, com todo mundo, mas jamais imaginei que ela faria isso comigo. 20 anos e receber 30 mil reais? É piada.

Ambos se conheceram na RedeTV!, emissora onde a mãe de Lucas Jagger trabalha:

- Ela fez teste com dez maquiadores. Odiou todos. Você sabe como ela é, né?

Após ser contratado, Sergio passou a conviver diariamente com a apresentadora:

- Ela já deu entrevistas dizendo que eu sabia mais dela do que a própria mãe. Olha, Leo, se eu falar o que eu ouvi naquele apartamento [onde Luciana viveu com Marcelo de Carvalho, dono da emissora e seu ex-marido], ela e Marcelo vão ter que sair do Brasil.

Ele ainda continua, informando que hoje Luciana vive em um apartamento muito maior:

- Ela paga 50 mil reais de aluguel e 15 mil de condomínio. São quatro andares, piscina e a melhor vista de São Paulo. Agora me diz, pra que isso tudo?, disse, acrescentando que Luciana ganhava 600 mil reais e, dizem, que ela recebe hoje 200 mil de salário.

Eita!