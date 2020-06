Santo André disponibiliza local para visita virtual a pacientes

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 16:29



Santo André passou a oferecer mais um recurso para que familiares possam diminuir a distância para pacientes internados para tratamento da Covid-19 nos hospitais de campanha do município, montados no Estádio Bruno Daniel e no Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antonia. Depois de oferecer encontros através de videochamadas, agora a Prefeitura oferta um espaço para famílias que não têm recursos digitais poderem se comunicar com os enfermos.

Dentro do Estádio Bruno Daniel, no acesso pelo portão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, foi montada estrutura denominada central de visita virtual, que funciona diariamente, das 8h às 17h, na qual os familiares podem efetuar as chamadas de vídeo de cinco minutos de duração com aqueles que estão internados. São quatro cabines, cada uma com um tablet, pelo qual o contato é feito. É necessário agendamento prévio para utilizar o local e a preferência é que uma família utilize o espaço por vez, para evitar aglomerações.

Apesar deste serviço, a recomendação da Prefeitura é que as visitas virtuais sigam sendo feitas de casa. Sobretudo para evitar que os familiares se exponham e tenham de sair do isolamento físico que esta em vigência.