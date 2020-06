Trabalhadores da Bridgestone entram em estado de greve

Flávia Kurotori

01/06/2020 | 16:15



Trabalhadores da planta instalada em Santo André Bridgestone entraram em estado de greve no início desta tarde. Os funcionários pretendem se manter no estágio até que negociação, referente à data base em 1º de junho, hoje, -- da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 12 mil, vale-alimentação de R$ 200 (em R$ 120, atualmente) e reajuste salarial na ordem de 5% -- seja feita entre comissão de trabalhadores, sindicato e empresa.

“(A empresa) Usou a oportunidade gerada pela pandemia, em que as vendas caíram e a maioria das empresas estão fechando, para chegar com a proposta de PLR de R$ 3.800 na maior planta da América Latina, sendo que no ano passado, recebemos R$ 12 mil (referente a 2018). Não estamos discutindo sobre este ano, é sobre 2019”, defendeu José Luiz Oliber da Cruz, o Coxinha, 45 anos, há 26 na Bridgestone e integrante da comissão de fábrica.

“Hoje de manhã, magicamente ofereceram uma proposta de R$ 7.000 (de PLR), mas não vamos aceitar sem uma negociação”, afirmou Coxinha. No entanto, Márcio Ferreira, presidente do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo, explicou que a proposta foi oferecida pela pneumática após reunião com a entidade na manhã de hoje, contudo, foi retirada pela própria Bridgestone mais tarde. "Após votação, foi decidido que eles (os trabalhadores) irão entrar mas não irão trabalhar, é uma greve branca", assinalou.

Vale lembrar que, desde o início de maio, os cerca de 3.200 trabalhadores da planta andreense aderiram à MP 936, trabalhando com redução de 70% da jornada e, consequentemente, dos salários, além da suspensão temporária do contrato de trabalho no esquema de rodízio. “Temos emprego, mas não temos dinheiro”, lamentou Coxinha.

Coxinha afirmou que os funcionários estariam “rachados” com o sindicato representante em razão de “comunicação ruim e negociações que não achamos justas”. Porém, Ferreira garantiu que não há nenhum tipo de dissonância entre as partes. "Neste ano, gerou mais revolta porque o pessoal está sem dinheiro, mas o sindicato está atuando para manter os empregos, sempre tem críticas, já estamos habituados com isso, mas estamos negociando para manter os postos diante de um cenário de queda de mais de 50% na venda de pneus", apontou.

Ferreira explicou que a categoria está em campanha salarial. Inicialmente, o objetivo era negociar a PLR primeiramente e, depois, a questão salarial. Dado que não há previsão de quando a empresa irá se reunir para discutir o primeiro tópico, o setor jurídico do sindicato irá decidir amanhã como as discussões irão prosseguir.

A equipe do Diário questionou a Bridgestone e aguarda retorno.