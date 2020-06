Casamento da filha de Leonardo com Sandro Pedroso era fake e acabou em barraco, diz colunista

01/06/2020 | 16:11



O cantor Leonardo não esteve presente na cerimônia de casamento da filha, Jéssica Costa, com Sandro Pedroso, que foi exibido em 2019 no programa A Hora do Faro, da Record TV. Entretanto, segundo o colunista Leo Dias, o casamento da influencer foi fake e tinha um único objetivo: trazer audiência para o programa.

Após passar por uma cirurgia no coração, Jéssica foi recomendada por médicos a manter-se no isolamento social antes mesmo da quarentena e, assim, a influencer se isolou com os avós e o suposto marido em Anápolis, em Goiás. Por isso, segundo o colunista, Jéssica sugeriu a Sandro que voltasse para o Rio de Janeiro para romper seus contratos de aluguel, uma vez que os estavam pagando à toa. Ao chegar no Rio, Sandro terminou seu casamento com Jéssica pelo telefone.

Segundo Leo Dias, Pedroso vivia com o dinheiro que Jéssica ganha de Leonardo, que nunca escondeu a sua aversão pelo genro. Jéssica e Sandro são pais de Noah, de quatro anos de idade e, recentemente, os dois anunciaram a sua separação. Nessa segunda-feira, dia 1º, Jéssica publicou um texto em seu Instagram para falar sobre o rompimento da relação:

Esse ano de 2020 foi cheio de mudanças e surpresas para todos nós.E vejo esse ano como um ano onde ciclos se fecharam e se abriram! E isso é bom. Mudar é bom. Por mais que em algumas vezes seja difícil, a mudança sempre vem para um bem maior, principalmente quando confiamos em Deus!Por isso gostaria de comunicar vocês que um desses ciclos que se fecharam na minha vida foi o meu casamento. Eu o Sandro não estamos mais juntos porém o carinho, respeito e companheirismo existem entre nós.Estamos felizes e sempre seremos unidos por um amor maior que é a vida do nosso filho.Sempre seremos uma família, porém seguimos em caminhos separados.