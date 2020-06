Elian tomará posse nesta terça-feira na Câmara de Santo André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020



O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), confirmou que nesta terça-feira (2) dará posse para Elian Santana (DEM), que teve seu mandato resgatado por ordem do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) na semana passada.

Ofício com a decisão da Justiça chegou à mesa diretora na sexta-feira (29). “A Justiça oficializou a decisão por e-mail na sexta-feira, encaminhando a reintegração do mandato. Diante disso, mandei para o protocolo, formalizei para tomar ciência e encaminhei para adotar as providências, incluindo que seja informado o vereador Vavá (da Churrascaria, PSD). Com esse despacho, amanhã (terça-feira) ela poderá tomar posse presencial, no plenário”, pontuou o presidente da casa.

Elian havia sido afastada do mandato em novembro de 2018, quando foi deflagrada a Operação Barbour, que apurou existência de esquema de fraudes na concessão de aposentadoria via INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). MPF (Ministério Público Federal) e PF (Polícia Federal) sustentaram que no gabinete da parlamentar existia um núcleo para burlar o sistema da Previdência. Ela chegou a ser presa, solta quase três semanas depois. Porém, foram impostas medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, impedimento de frequentar prédios públicos e suspensão do mandato.

Na semana passada, o TRF-3 acolheu habeas corpus da defesa de Elian, sob argumento que o afastamento do mandato poderia configurar em pena definitiva, uma vez que a legislatura vai terminar no fim do ano sem a certeza de que o caso passasse por julgamento.