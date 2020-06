Abrasce: Interior de SP reabre 32 shoppings; País já tem 211 em atividade

01/06/2020 | 15:22



Com a flexibilização das regras para retomada das atividades comerciais no Estado de São Paulo, 32 shopping centers foram reabertos nesta segunda-feira, 1º, todos no interior, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Entre as cidades onde foram registradas reaberturas estão Botucatu, Jundiaí, Hortolândia, Guaratinguetá, Ribeirão Preto,Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba, São José dos Campos, Santa Bárbara do Oeste, Taubaté e Valinhos.

Com isso, a Abrasce passou a contabilizar 211 centros de compras em funcionamento em todo o País nesta segunda-feira, dia 1º, um avanço de 33,5% em comparação com sexta-feira, dia 29. Ao todo, são 87 municípios em 14 Estados onde estes estabelecimentos tiveram sinal verde para retomada dos negócios.

Todos os 577 shoppings do Brasil foram fechados na segunda quinzena de março por meio de decretos de autoridades públicas na tentativa de conter a propagação do coronavírus. A partir do fim de abril, as unidades começaram a ser reabertas aos poucos, com o afrouxamento dos decretos.

Nesta segunda-feira também foram reabertos dez empreendimentos no Estado do Amazonas, 7 no Espírito Santo, 2 na Bahia 1 no Distrito Federal e 1 no Maranhão.

O Estado de São Paulo é o principal mercado de shopping centers do País, com 182 unidades, um terço dos empreendimentos do setor. Só a capital paulista tem 54 estabelecimentos, mas eles ainda não voltaram às atividades.

O plano anunciado na última semana pelo governador João Doria (PSDB) flexibilizou a quarentena na capital paulista e em 14 macrorregiões do Estado, mas a decisão sobre o que reabre e quando é dos prefeitos, mediante a aprovação de protocolos de segurança e higiene validados pelo plano do governo estadual.