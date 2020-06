Camila Queiroz fala sobre trabalhar com Rodrigo Lombardi em Verdades Secretas

01/06/2020 | 15:10



Rodrigo Lombardi tem feito muitas lives em seu Instagram, ao lado de colegas atrizes, como Juliana Paes e Fabíula Nascimento.

No último domingo, dia 31, foi a vez de Camila Queiroz participar. Logo no começo, ele diz agradece Camila por fazer parte de sua história, já que eles estrelaram juntos o sucesso Verdades Secretas.

Queiroz relembrou como conseguiu o papel de Angel, sua estrela nas telinhas:

- Tentava desde os 16 anos de idade e só consegui (...) aos 21 anos. Estava modelando em Nova York e queria investir na carreira de atriz. Mas tudo acontece no momento certo.

Depois, ela contou a emoção que foi saber que contracenaria com Lombardi:

- Só depois do teste me contaram que você iria contracenar comigo. Vibrei quando soube que o Raj [papel de Rodrigo em Caminho das Índias] seria meu par.

Os dois também conversaram sobre as cenas de sexo da trama:

- No começo, eu não ficava tão confortável. A segurança veio com o tempo. Só ficam poucas pessoas no set e a equipe era atenciosa. Se não tinha uma camareira para jogar o roupão logo após a cena, o Rodrigo jogava um lençol para me proteger, sempre foi muito parceiro, disse Camila.

Será que Verdades Secretas 2 vai empolgar tanto quanto a primeira parte?