Siraque é diagnosticado com Covid; Julinho Fuzari tem suspeita

01/06/2020 | 15:01



O ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB), de Santo André, informou que foi diagnosticado com Covid-19, embora não apresente sintomas graves da doença. Já o vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, precisou ser internado na sexta-feira (29), no Hospital Neomater, com suspeitas de ter contraído o vírus.

Em mensagem a apoiadores, Siraque afirmou que “infelizmente foi contaminado pela Covid-19, apesar de estar seguindo os protocolos. Agora vou me isolar de vez. Estou bem. Abraços”. O comunista é pré-candidato a vereador – ele foi deputado estadual, deputado federal e, em 2008, concorreu à Prefeitura de Santo André.

Julinho informou sobre o estado de saúde pelas redes sociais. “Vereador Julinho Fuzari deu entrada no Hospital Neomater na última sexta feira, após apresentar febre, dor de cabeça e tosse, está internado com suspeita de Covid-19. Exames realizados demostraram que 25% do pulmão foram afetados, sendo iniciado o tratamento com antibióticos. Ele segue no aguardo do resultado para Covid-19.” O parlamentar está em seu segundo mandato no Legislativo.

OUTROS CASOS

Episódios de novo coronavírus na classe política têm se espalhado nas últimas semanas. O primeiro a ser diagnosticado com a doença foi o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele ficou quase uma semana internado na UTI no Hospital São Luiz, em São Caetano.

Seu vice-prefeito, Marcelo Lima (PSD), recentemente teve exame de Covid-19 confirmado. Os vereadores são-bernardenses Aurélio Bacelar de Paula (PSDB) e Alex Mognon (PSDB) também foram infectados.

Na semana passada, o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), de Santo André, sentiu-se mal e foi internado no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama. O quadro de Covid-19 foi confirmado na sequência.