01/06/2020 | 14:10



Giulia Costa revelou que uma de suas tatuagens havia sido proibida pela mãe, Flávia Alessandra!

Em meio a pandemia, muitos programas estão sendo reprisados e esse foi o caso do Tamanho Família, que foi ao ar em 2016 e recentemente teve uma nova exibição.

O programa contou com a participação de Flávia junto de sua família, e na época a atriz brincou que a filha mais velha não poderia fazer uma tatuagem. Quatro anos se passaram e, por meio das redes sociais, Giulia contou que no fim acabou fazendo a tattoo, que fica em sua nuca. - Eu fiz, disse no Instagram. Esperta ela, né?