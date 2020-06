Fernanda Machado dá à luz seu segundo filho e relata: Foi um parto difícil, com um susto e tanto

01/06/2020 | 12:11



Fernanda Machado deu à luz seu segundo filho no último domingo, dia 31! A atriz anunciou por meio do Instagram o nascimento de Leo, fruto de seu relacionamento com Robert Riskin. Junto com uma foto em preto e branco em que segura o seu filho no colo, ela escreveu ainda o seguinte texto:

Leo Beck Riskin. Ontem, 31 de maio de 2020 às 11h30 da manhã, meu anjinho chegou! Baby Leo chegou cheio de luz pra iluminar nossas vidas, pra nos trazer esperança de um mundo melhor, estamos completamente apaixonados por ele! Foi um parto difícil, com um susto e tanto, e dessa vez, sem meus pais por perto, sem minha sogra e meu sogro por perto, para nos apoiar. Mas com a graça de Deus, o susto passou e agora, eu e meu amorzinho estamos bem. Ele chegou numa data especial, no dia do aniversário do vovô Becky, que infelizmente não está mais entre nós, mas que com certeza se faz presente de outras maneiras... Vovó Nice e Vovô Nando, também se fizeram presentes, mesmo estando no Brasil, orando muito por nós. Muito obrigada a todos, ao meu parceiro maravilhoso Robert, que enfrenta todas as dificuldades como uma fortaleza e está sempre me dando forças. Obrigada família, amigos e a todos aqui no Instagram, muito obrigada pelas orações e pensamentos positivos!

Lembrando que o casal, que mora nos Estados Unidos, já é papai de Lucca!