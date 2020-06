Maiara e Fernando Zor explicam que última briga foi por causa de um emoji

01/06/2020 | 12:10



Depois de voltarem a se seguir nas redes sociais e acabarem com o novo rumor de separação, Fernando Zor e Maiara decidiram explicar aos internautas por meio de uma live qual foi o motivo da briga, e a resposta é totalmente inusitada: o casal se desentendeu por conta de um emoji.

No vídeo, o cantor explica que acabou respondendo à namorada com um coração em um momento que estava mais ocupado, e isso acabou irritando a amada:

- Ela me mandou um te amo e eu estava aqui [com pressa] e mandei coração e daí foi o suficiente para a guerra começar. Como assim você quando falo eu te amo, você manda coração? Daí eu falei: Ué, o coração é a mesma coisa. E ela: Eu falei te amo e você não falou de volta. E eu mandei outro coração. Aí se irritou mesmo.

Fernando chegou a ironizar a situação, e disse que nem se preocupa mais com as brigas, pois já se acostumou com o jeito esquentadinho de Maiara:

- Tinha tomado uma cachaça com a Marília [Medonça] e Maraisa. Fico na minha sossegado porque sei que ela vai voltar. Só fico esperando o pedido de desculpas.

Já a cantora se mostrou incomodada com a tranquilidade do namorado sobre o assunto, acusando-o de não se importar:

- Ele nem me ligou. Daí que dá mais raiva. Perdi a minha credibilidade. Quem é que não briga. Briguei mesmo, deletei as fotos. Você nem comenta os meus posts. Todo mundo diz que você é insensível.

Maiara, que está passando a quarentena em uma casa separada de Zor, ainda desabafou sobre os constantes boatos acerca de seu relacionamento:

- A gente não terminou. O povo inventa. Sou impulsiva. O Instagram é meu. Eu apago as fotos se eu quiser. Mas não vou fazer mais isso, não.

Fernando também garantiu que está tudo centro entre os dois, mas que está enfrentando uma rotina corrida e precisa de um tempo - mas logo acrescentou que não é da namorada!