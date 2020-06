Boxe retorna em junho com seis eventos do canal norte-americano ESPN

01/06/2020 | 11:33



O canal ESPN anunciou seis programações de boxe para o mês de junho. Cinco em Las Vegas, no Hotel MGM, nos Estados Unidos, e uma na Cidade do México. Todos os eventos não terão presença de público. Estes combates vão marcar o retorno do pugilismo, após o período de pandemia.

O primeiro destaque, dia 9, é o norte-americano peso pena Shakur Stevenson, invicto em 13 lutas, que terá pela frente o porto-riquenho Felix Caraballo. Na mesma noite, a superpena Mikaela Mayer vai encarar a nigeriana Helen Joseph.

Dia 11, vai ser a vez do norte-americano do pena Jessie Magdaleno entrar no ringue para enfrentar o dominicano Yenifel Vicente. Adam Lopez e Luis Coria fazem o segundo combate do programa.

Joshua Greer Jr. x Mike Plania e Giovanni Santillan x Antonio Demarco são os destaques do dia 16, enquanto Jose Pedraza x Mikkel LesPierre e Gabe Flores Jr. x Josec Ruiz são as atrações do dia 18. Para dia 23, Andrew Moloney coloca sua invencibilidade de 21 lutas em jogo diante de Joshua Franco.

O único evento fora dos Estados Unidos será no dia 20, com destaque para o duelo de boxeadores locais entre Emanuel Navarrete e Uriel Lopez.